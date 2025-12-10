TED ve UNFPA’dan gençleri güçlendirecek iş birliği

Türkiye'nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği (TED) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye; gençlerin sağlığı, eğitimi, iklim bilinci, dijital farkındalığı, korunması ve güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği için ilk adımı attı.

İki kurum arasında Mutabakat Zaptı, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan tarafından 9 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te TED Genel Merkezinde düzenlenen törende imzalandı.

Gençlerin İyi Olma Hali, Güvenliği ve Katılımı İçin Ortak Adım: Protokol kapsamında, ergen sağlığı ve iyi olma halini desteklemek amacıyla gençlerde beden farkındalığı, sağlıklı ilişkiler kurma becerisi ve güvenli davranış geliştirme alanlarında çeşitli programlar hayata geçirilecek. Bu çerçevede sağlık okuryazarlığı, akran ilişkileri, risk farkındalığı ve önleyici yaklaşım temelli projeler gençlerle buluşturulacak.

İklim Hareketi, Dijital Farkındalık: Ortaklık aynı zamanda günümüzün en önemli küresel sorunlarından olan iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevrimiçi güvenlik ve dijital şiddetin önlenmesi gibi güncel ve kritik konulara da odaklanıyor.

Mutabakat çerçevesinde öğrenciler için atölyelerin yanı sıra öğretmenler için kapasite geliştirici eğitimler, veliler için bilgilendirme çalışmaları, farkındalık kampanyaları ve yerel paydaşlarla ortak çalışmalar planlanıyor.

İş birliği ile yalnızca okullarda değil, toplum genelinde de gençlerin bilinçli ve dirençli bireyler olarak yetişmesi ve özellikle kırılgan grupların korunması ve desteklenmesi hedefleniyor.