TOBB ETÜ 2022-2023 dönemi mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katılan Hisarcıklıoğlu, öğrencilere hayal kurmaları ve o hayaller üzerinden hedefler koyarak çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlere vicdanlı ve adaletli olmaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Kimseyi ötekileştirmeyin. Vicdanlı olun, adaletli olun. Cumhuriyet'imizin 2'nci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için bizden daha çok çalışacağınıza inancım tam." görüşünü paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, eğitime yatırımın ülkeye yapılacak en büyük hizmet olduğunu belirterek, TOBB ETÜ'nün sayısı 10 bini aşan mezun ve hocalarıyla elde ettiği başarıya dikkati çekti.

"Tesla'dan Apple'a dünya devlerinde mezunlarımız başarılı işlere imza atıyor." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB ETÜ'de aldığı eğitimle New York Barosunun sınavını kazanıp Amerika'da avukatlık yapan mezunlarımız var. Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen uçak motoru tasarım yarışmasında öğrencilerimiz dünya birincisi oldu. Tıp fakültemiz, uzmanlık sınavında kısa sürede ilk 3'e girdi. Geçtiğimiz dönemlerde hem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) hem de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) birincisi de TOBB ETÜ'den çıktı. Mezunlarımız arasında milletvekili ve belediye başkanı seçilenler var. Hem de Meclis'in en genç milletvekili bizden. TOBB ETÜ'lü bürokratlar, yöneticiler her yerde. Artık bakanlıklara gittiğimde TOBB ETÜ mezunlarımızı görüyorum."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobili Togg'un AR-GE'sinin de TOBB ETÜ Kampüsü'nde yapıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz, gelecek dönem TOGG'da ortak eğitim programlarına başlıyor olacak." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Gençlere yaptıkları işe yenilik getirmeleri tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her biriniz, yeni dünyaya hazırsınız! Eski köye yeni adet getirin. Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Unutmayın, devir değişiyor. Devir, hayatı bulduğu gibi bırakmayanların devri. Bakın yapay zekayla, 3'üncü nesil robotlarla birlikte önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak. Yapay zeka en büyük rakibiniz olacak. İşte! Türkiye'nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünü bu yüzden kurduk. Bu sene ilk mezunları verecek. Sizlerle geleceği inşa etmek için kurduk. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın ve dürüst olun çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Dilinden, dininden, kimliğinden, görüşünden, mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmeyin."

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Sarınay, 6 fakülte ve 22 bölümle hizmet ettikleri eğitim sektörüne önemli katkılar sağladıklarını kaydederek, "TOBB ETÜ, kolay bir üniversite değil. Burada tamamladığınız yoğun ve yorucu üniversite hayatının mükafatını iş dünyasına atıldığınızda alacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.