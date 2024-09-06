TOBB'un 43 yeni okulu öğrencilerle buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattıkları "154 İlçeye 154 Okul" projesine ilişin sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulundu.

Hisacıklıoğu, paylaşımında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu, öğrencilere başarılar diledi.

Heyecanlı ve gururlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul' projemiz kapsamında 43 okulumuz bu eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşuyor. 54 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Kalan okullarımız ise projelendirme aşamasında." ifadesini kullandı.

TOBB olarak "81 İle 81 Okul" kampanyasını tamamladıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, tüm illeri eğitim tesisleriyle donattıklarını, okulların tamamı bittiğinde 307 eğitim tesisini ülkeye ve çocuklara armağan etmiş olacaklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Çabamız, ülkemiz ve çocuklarımız için. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.