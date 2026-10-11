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TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.

Haber Merkezi
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TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

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