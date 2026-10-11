TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
ÖSYM, 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.