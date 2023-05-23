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Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 sonuna kadar Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde anaokulu açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 Organize Sanayi Bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesinde anaokulları açıyoruz" ifadesini kullandı.