Türkiye 6. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası 2025 final sınavları ODTÜ’de gerçekleştirildi

Birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar her sınıftan 50 okul olmak üzere toplam 600 okuldan 1800 öğrencinin katılma hakkı olduğu Final Sınavında üstün başarılı öğrencilerimiz bölgelerini, illerini ve okullarını temsil ettiler ve zihinsel becerilerini sergileme fırsatı buldular.

Takım Belirleme, İl ve Bölge Finalleri aşamalarında olduğu gibi, Türkiye Finalleri’nde de her yarışmacıya temel 10 soru ile olası eşitlik durumları için ek sorular yöneltildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan sorularla öğrencilerin analitik düşünme, stratejik planlama ve takım içi iş birliği yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Şampiyonanın ödül töreni 24 Mayıs 2025 günü yapılacak

Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından önümüzdeki hafta açıklanacak. Her sınıf düzeyinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek ve şampiyona tamamlanmış olacaktır.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsor olduğu şampiyonanın ödül töreni 24 Mayıs 2025 günü saat 13.30’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda yapılacaktır.

Türkiye Finalleri Sınavı’nda yarışan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sürece katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.