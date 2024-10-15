Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda Darüşşafaka için koşmaya hazır mısınız?

161 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, adımlarını Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda eğitim için atacak gönüllü koşucularını bekliyor!

3 Kasım Pazar günü koşulacak maratonda adımlarını iyiliğe dönüştürecekler için bağış kampanyası açma süreci başladı. Darüşşafaka Cemiyeti de “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” isimli kampanyasıyla maratondaki yerini aldı. Geçtiğimiz sene 1.300’e yakın gönüllüden destek gören kampanya, bu yıl da adımlarını Darüşşafakalı öğrenciler için atacak destekçileri bekliyor.

Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız!

Bugün Türkiye’nin her coğrafyasından annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’i aşkın başarılı öğrenciyi tam burslu, yatılı, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka Cemiyeti, 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak öğrencilerinin eğitimine kaynak sağlıyor.

Neden koşuyoruz?

Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından beri “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonu doğrultusunda annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara, 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sunuyor. Cemiyet, bu yıl Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda yürüttüğü kampanya ile gönüllülerin desteğiyle 1.000'i aşkın Darüşşafaka öğrencisinin kitap ve kırtasiye giderlerine kaynak yaratmayı hedefliyor.

Katılmak için ne yapmanız gerekiyor?

Darüşşafaka’ya bağış toplamak isteyen kurumların ve gönüllülerin, Adım Adım platformuna üye olarak İyilik Peşinde Koş portalında bir profil oluşturmaları gerekiyor. Bu profil oluşturulduktan sonra, Darüşşafaka Cemiyetinin “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesi seçilerek Darüşşafaka koşucusu olunabilir. Kurumsal ve bireysel koşucular, 21 Ekim’den sonra bağış kampanyalarını başlatarak, 18 Kasım’a kadar Darüşşafakalı öğrencilerin kitap ve kırtasiye giderlerine destek olmak için bağış toplayacaklar.