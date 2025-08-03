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Türkiye Maarif Vakfı öğretmen alımı yapacak! Başvuru tarihi belli oldu

Türkiye Maarif Vakfının öğretmen alacak. Başvurular, Türkiye Maarif Vakfı'nın internet sitesinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi 17 Ağustos olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Türkiye Maarif Vakfı öğretmen alımı yapacak! Başvuru tarihi belli oldu
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Türkiye Maarif Vakfının öğretmen alımı yapacağı bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, yurt içi ve dışı istihdam planlaması kapsamında değerlendirilmek üzere aday öğretmen havuzu oluşturulacağı belirtildi.

Mavi kart sahibi olanlar ve dil bilenler başvuru yapabilecek

Başvuru yapacak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce ve Rusça dillerinden birinde ders anlatma yetkinliğine sahip olmak ve tercihen formasyon eğitimi almış olmak şartlarının aranacağı ifade edildi.

Başvurular 17 Ağustos'ta sona erecek

Gerekli şartları taşıyan adayların, başvurularını 17 Ağustos'a kadar "turkiyemaarif.org" internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Nasıl başvuru yapılır? 

Açıklamada, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Adayların detaylı bilgiye "[email protected]" adresinden ulaşabilecekleri ifade edildi.

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