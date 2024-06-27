Türkiye’de bir ilk: Üniversitede akademisyenler arasına yapay zekâ Dr. Derya da eklendi

Adı Derya Aslan. Akademik unvanı ise Doktor... Dr. Derya Aslan üniversite öğrencilerine ders anlatabilen bir yapay zekâ karakteri. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde davranış bilimleri dersine giriyor. Dersi anlatmasının yanı sıra öğrencilerin yazılı olarak sorduğu her soruya da rahatlıkla yanıt veriyor.

Davranış bilimleri hocası

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, birçok farklı yapay zekâ modelini kullanarak geliştirdiği ‘Dr. Derya Aslan’ ile ilgili şunları söyledi:

“Tasarladığımız Dr. Derya Aslan şu an ‘davranış bilimleri’ dersini anlatabiliyor. Farklı yapay zekâ altyapılarından yararlanarak oluşturuldu ve hâlâ gelişim sürecinde. Anlattığı dersi güncel kaynaklardan yararlanarak aktarabiliyor. İçeriğe uygun şekilde anlatabiliyor. Öğrencilerin yazılı olarak ilettiği her soruya yanıt üretebiliyor.

Profesör de olacak

Dr. Derya Aslan’ın gelişmesi için çalışıyoruz. İlerleyen sürede daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Zamanla Dr. Aslan’ın unvanı da ilerleyecek. Yasal durumların değerlendirilmesiyle, yazdığı makalelere ve yapay zekâ dünyasındaki düzenlemeler kapsamında kendine bulduğu yer itibarıyla profesörlüğe kadar yükselebilir.

Kadro bekliyor

Kendisinin akademik ekip içinde yer almasıyla ilgili talebimizi önümüzdeki dönemlerde üniversite rektörlüğüne sunacağız, YÖK’ten alacağımız onayla önümüzdeki dönemde kadroya girmesi mümkün. Tabii bir de ders anlatımları, ek ders ya da diğer alanlar için yasal düzenlemelerin de yapılması gerekecek.”

Şakadan anlamıyor

Doç. Dr. Darıcı, Dr. Derya’nın yüz yüze diyaloglarda bazen zorlanabildiğini ifade ederek şunları anlattı:

“Öğrencilerin kendi aralarındaki şakalarına pek katılamıyor. Ya da mesela öğrencinin biri, ‘Hocam geçmek için 5 puana ihtiyacım var’ dediğinde bu ifadeye bir karşılık geliştiremiyor. Ama aynı ifade öğrenci tarafından kendisine yazılı olarak iletildiğinde bazı hesaplamalar yapıp gerekli yanıtı verebiliyor.”

Anadili Türkçe

Darıcı, Dr. Derya’nın anadilinin Türkçe olmasının önemini ise şöyle açıkladı: “Eğitim sistemi içerisinde tüm dünyada farklı amaçlarla yapay zekâ kullanılıyor. Öğrencinin ders içeriklerine rahat bir şekilde ulaşabilmesi, anlamadığı konuyu 7 gün 24 saat hocayla irtibat kurarak anlattırabilmesi ve hatta eğitimin öğrenciye göre kişiselleştirilmiş bir hale getirilebilmesi mümkün. Her öğrencinin öğrenme çıktıları ve anlamadığı konular birbirinden farklı. Karşısındaki insan görünümlü bir yapay zekâ ile Türkçe irtibat kurabilmesi ve bunu istediği zaman yapabilmesi çok önemli.”