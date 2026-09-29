Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu

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Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel sürenin 2025'te 16,8 yıl olduğu tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2025'te 16,8 yıl olarak hesaplandı.

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,6 yıl olarak hesaplandı.

En yüksek muhtemel eğitim süresi Bayburt ve Karabük'te

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi, 18,6 yılla Bayburt ve Karabük'te gerçekleşti. Bu ili, 18,4 yılla İstanbul, 18,3 yılla Tunceli izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan il 13,8 yılla Şanlıurfa olurken, bu ili 14,1 yılla Şırnak ve 14,3 yılla Muş takip etti.

Eğitim süresi kadınlar için 17,2, erkekler için 16,3 yıl oldu

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

Muhtemel eğitim süresi erkeklerde yüzde 2,5 düşüşle 16,3 yıl, kadınlarda yüzde 2,4 azalışla yüzde 17,2 yıl oldu.

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu izlerken, kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il Şanlıurfa'yı, Ağrı, Şırnak, Muş ve Hakkari takip ederken, değerin en düşük olduğu iller kadınlarda Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Mardin ve Ağrı oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi kadınlar lehine arttı

Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi ise 2025'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2025'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu iller 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09'ar puan ile Çankırı ve Kars olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,97 ile Bitlis, 0,99'ar ile Şanlıurfa, Siirt ve Bayburt, 1'er puan ile Muş, Erzurum ve Batman olarak sıralandı.

Muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 yılı verilerine göre ilkokul-yükseköğretim dönemi muhtemel eğitim süresinde OECD ortalaması 16,6 yıl iken, Türkiye ortalaması 17,2 yıl oldu.

OECD ülkeleri arasında muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu ülke 20,9 yılla Yunanistan, en düşük olduğu ülke 14,3 yılla Kolombiya olarak kayıtlara geçti.

Muhtemel eğitim süresi nedir?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitimde geçirmesi beklenen toplam örgün eğitim süresini ifade ediyor.

Gösterge, teorik eğitim sürelerinin yanı sıra eğitim sistemindeki fiili kayıt sayılarını esas alırken, ideal veya kesintisiz bir eğitim süresini değil, mevcut eğitim katılım dinamikleri doğrultusunda beklenen eğitimde kalma süresini yansıtıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.