Türkiye’deki gençlerin yüzde 93’ü yurt dışında eğitim almak istiyor

Geleceklerini daha sağlam temeller üzerine kurmak isteyen gençler, eğitim hayatlarında uluslararası deneyimlerin önemini giderek daha fazla benimsiyor. Türkiye geneli yapılan araştırmada gençlerin yüzde 93,6’sının yurt dışında eğitim almayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Geçen yıl gerçekleştirilen aynı araştırmada bu oran, yüzde 87,9’du. Gençlerin yurt dışında eğitim almayı istemelerinin ardında yüzde 90,8 kendilerini geliştirme isteği, yüzde 88,8 farklı kültürlerden insanlarla tanışma arzusu ve yüzde 88,3 ile iyi bir kariyer yapma beklentisi bulunuyor.

Gençlerin gözdesi İngiltere oldu

Gençlerin en çok ilgi gösterdiği ülkeler sırasıyla İngiltere (yüzde 74,2), İtalya (yüzde 71,9), Almanya (yüzde 68,4) ve ABD (yüzde 62,8) gibi dünya çapında prestijli eğitim fırsatları sunan ülkeler yer alıyor. Ayrıca, Hollanda, Kanada, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler de popüler tercihler arasında bulunuyor. Yurt dışında eğitim almak isteyen gençler, okul ve ülke seçiminde bilgilerini genellikle yurt dışı eğitim şirketlerinden (yüzde 35,1) ve sosyal medyadan (yüzde 33,7) alıyorlar. Bunun dışında yurt dışında eğitim fuarları (yüzde 23,3) ve aile-arkadaş önerileri (yüzde 3,2) de bilgi kaynakları arasında yer almakta. Destinasyon seçiminde en önemli faktör ise eğitim kalitesi (yüzde 97) ve eğitim sonrası iş imkanları (yüzde 87,3) olarak öne çıkıyor.

En büyük engel bütçe sorunu

Maliyet avantajları nedeniyle son dönemde Doğu Avrupa ülkelerine olan ilginin artığını belirten Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları Yönetici Ortağı Engin Coşar, “Yaptığımız araştırmalara göre, gençlerin yüzde 82,6'sı bütçe sorunu nedeniyle yurt dışı eğitim fırsatlarını değerlendiremiyor. Akare olarak, düzenlediğimiz fuarlarda öğrencilere bütçelerine uygun alternatifler sunmayı hedefliyoruz. Dünya çapındaki birçok üniversitenin sağladığı burs fırsatlarını öğrencilerle buluşturuyor ve onlara mali yüklerini hafifletme şansı veriyoruz. Ayrıca, katılımcılara sürpriz hediyeler sunarak, bu süreçte motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerin eğitimdeki hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için her zaman yanlarındayız” dedi.

Öğrenciler için yeni bir başlangıç

Türkiye'nin ilk fuarcılık firması olarak 24 yılı aşkın bir süredir yurt dışı eğitim fuarları düzenleyen Akare, bu yıl da öğrencilere yurt dışındaki eğitim fırsatlarını sunmaya hazırlanıyor. 22-23 Şubat tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de başlayacak olan fuarlar, 24 Şubat’ta İstanbul Bostancı Dedeman Hotel’de, 26 Şubat’ta Ankara Sheraton Hotel’de ve 28 Şubat’ta İzmir Ege Palas Business Hotel’de devam edecek. Geçtiğimiz yıl 30 farklı ülkeden 200’ün üzerinde okul yetkilisini bir araya getirerek, 10 binden fazla öğrenciye eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı sundu. Bu yıl da rekor katılım beklenen etkinlik, katılımcılara dünya çapındaki prestijli eğitim kurumlarıyla tanışma ve yurt dışındaki eğitim olanaklarını keşfetme fırsatı verecek. Etkinlik, öğrencilerin yurt dışında eğitim almak için ihtiyaç duydukları tüm bilgiyi edinmelerini sağlarken, kariyerlerine yön verecek adımlar atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünya’nın en iyi üniversiteleri Türkiye’ye geliyor

- City University of Hong Kong - Dünya Sıralaması 17

- The Manchester University - Birleşik Krallık - Dünya Sıralaması 34

- The Chinese University of Hong Kong - Dünya Sıralaması 36

- University of Alberta - Kanada - Dünya Sıralaması 96

- Freie Universität Berlin - Almanya - Dünya Sıralaması 97

- Politecnico di Milano - İtalya - Dünya Sıralaması 111

- University College Dublin - İrlanda - Dünya Sıralaması 126

- Arizona State University - ABD - Dünya Sıralaması 200

Ve çok daha fazla eğitim kurumu 22-23 Şubat’ta İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleşecek olan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nda olacak.

Uluslararası eğitimin buluşma noktası olacak

Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları, öğrencilerin yurt dışında eğitim alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri tüm soruları yanıtlamak amacıyla ücretsiz seminerler düzenleyecek. Seminerlerde, Amerika ve Fransa gibi ülkelerin konsolosluk temsilcileri de yer alacak. Katılımcılar, bu seminerler aracılığıyla eğitim, vize başvuruları, burs olanakları ve yaşam koşulları hakkında doğrudan bilgi alabilecekler. Ayrıca, fuar boyunca katılımcılara yönelik bilgilendirici oturumlar düzenlenerek, öğrencilere karar verme süreçlerinde destek olacak.