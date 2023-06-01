Türkiye’nin AR-GE ve İnovasyon Merkezi ETKİM, ODTÜ’de yaşam buldu

Türkiye’nin ilk kez, içinde eğitimle ilgili dijital platformların geliştirilebileceği AR-GE ve inovasyon merkezine sahip bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılışında, “Türkiye’de herkesin eğitimle ilgili mevcut ve ilave platformları geliştirebileceği bir kuluçka, AR-GE inovasyon merkezimiz oldu” dedi.

Dijital platformalar konusunda bir diğer ağırlık verilen başlığın da 'üç dil' olduğunun altını çizen Özer, sözlerini matematik konusundaki MEB yaklaşımı hakkında bilgi vererek sürdürdü:

"Türkçe, matematik ve yabancı dil. Anadil olmadan hiçbir dil öğrenilmesi mümkün değil. Türk diline ağırlık verdik. Sonra matematiği bir dil olarak ele aldık. Çünkü matematik sadece sayısalcıların bilmesi gereken bir konu değil. Özellikle günümüzde bu kadar verinin üretildiği, öğrenme teknolojilerinin yaygınlaştığı, yapay zekanın, derin öğrenmelerin devreye girdiği, veri okumayla ilgili... Müktesebatı olan çocuklar, gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Onun için matematikle ilgili farklı yaklaşımları ele alan yeni metodolojilerle çalışan bir dijital platform oluşturduk. Üçüncüsü yabancı dil. Bu ülkenin yabancı dil öğrenmeyle ilgili problemi yok. Yeni yaklaşımlarla yabancı dille ilgili de yeni açılımlar içindeyiz ve ilk kez 'Diyalekt' isimli bir platformu geçtiğimiz günlerde tanıttık. Şu anda dijital platformlarda en fazla indirilen, en fazla kullanıcısı olan bir yabancı dil platformu haline geldi."

Son olarak, mesleki eğitimde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle ilgili bir dijital platformun hayata geçtiğini de bildiren Bakan Özer sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun tanıtımını da yaptık. Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nda bir tane dijital platform varken bir sene gibi kısa süre içerisinde yedi tane daha dijital platform katarak, şu anda Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemimizde sekiz platformla öğrencilerimizi desteklemeye, öğretmenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İşte bu çalışmalar artık burada disiplinlerarası bir anlayışla, Türkiye'nin eğitimle ilgili her türlü deneyimi olan insanlara açık bir şekilde, uzmanlara açık bir şekilde, yükseköğretim kurumlarına açık bir şekilde, bu mevcut platformların geliştirilebileceği, aynı zamanda ilave platformlarla destekleneceği bir kuluçka merkezimiz haline dönüştü. Böylece ilk kez bir AR-GE ve İnovasyon Merkezimiz oldu. Bunu çok önemsiyorum.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin (ETKİM) açılışını Mayıs ayında gerçekleştirdi.

MEB Bakanı Özer: Eğitim sistemimiz dijital dönüşümde

Törende konuşan Özer, eğitim sistemlerinin dayanıklı olabilmesi için dijital dönüşümle eğitim teknolojilerinde çok önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Özer, Bakanlık olarak eğitimin dijital dönüşümü noktasında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), Matematik Eğitim Platformu, İngilizce Eğitim Platformu DİYALEKT, Türkçe Eğitim Platformu, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), Mesleki Eğitim Artırılmış Gerçeklik Platformlarının etkin kullanımı ve geliştirilmesine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM)

Merkez, okullara yönelik dijital eğitim stratejilerini uygulama, teknoloji destekli iyi uygulama örnekleri sunma ve kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. Bununla beraber, eğitim teknolojileri yatırımlarını en güçlü şekilde kullanmak amacıyla profesyonel öğrenme laboratuvarında mesleki gelişim çalışmaları, pilot uygulamalar, AR-GE çalışmaları ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yer alacak.

Eğitimde dijital oyunlaştırma, Bakanlık dijital eğitim platformlarının kullanılabilirlik performansının artırılması ve teknoloji destekli mesleki gelişim toplulukları ve okul tabanlı mesleki gelişim projeleriyle inovasyon ekosistemi geliştirme çalışmalarının başlatılması ve bu kapsamda Bakanlık birimlerinden tamamının yer alacağı çalışma grupları kurulması planlanıyor. Başlangıç projeleri ile birlikte Bakanlığın teknoloji destekli eğitim yaklaşımını, AR-GE ve inovasyon kültürünü desteklemeye yönelik Bakanlık birimleri ile yeni projeler de geliştirilecek.

Eğitim çağındaki nüfusun katılım yüzde 90’a ulaştı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, OECD Genel Merkezi'nde bir araya geldiği Genel Sekreter Mathias Cormann'a, Türkiye'de eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkındaki bilgilendirmesini hatırlayalım:

“Türkiye'de eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermiş "Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), üye ülkelere politika deneyimlerini karşılaştırabilecekleri, ortak sorunlarına çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulama örneklerini paylaşabilecekleri bir platform sağlamaktadır. OECD çatısı altında yürütülen öncelikli faaliyet alanlarından biri, şüphesiz eğitimdir. 2000'li yıllarda okul öncesinde 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11 idi, şu anda yüzde 92'ye yükselmiş bulunuyor. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları ise yüzde 44 iken, şimdi yüzde 90'ın üzerinde. Yükseköğrenimde de net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lerin üzerine çıkmış durumda. Eğitim çağındaki nüfusun yüzde 90'nın üzerinde eğitime katıldığı ciddi bir süreç yönetiyoruz."