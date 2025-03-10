Türkiye’nin en modern Güzel Sanatlar Lisesi Konya’da tamamlanıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’ya kazandırdığı eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi Türkiye’nin en modern ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni de eğitim camiasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yapımında sona yaklaşılan Güzel Sanatlar Lisesi, eğitimde Selçuklu vizyonu ile sanatın her dalında öğrencilere en iyi imkanları sunarken yetenekli gençlerin keşfedilmesine de imkan sağlayacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu vizyonu ile Türkiye’de örnek gösterilecek nitelikte bir eğitim tesisini Konya’ya kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Güzel Sanatlar Lisesi ile eğitim yatırımlarımızı taçlandırıyoruz”

Selçuklu’yu ilçeye kazandırılan yatırımlar ile eğitimin önemli bir merkezi haline getirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak hem Konya’nın eğitim hayatına değer katmaya hem de Türkiye’ye örnek olacak işlere imza atmaya devam ediyoruz. Eğitim yatırımları, belediyecilik hizmetleri içerisinde yapmaktan en çok keyif aldığımız işler arasında ilk sırada yer alıyor. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için tüm imkanları sunuyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu noktada tüm eğitim yatırımlarımızı taçlandıracak ve Konyamızın eğitim hayatına değer katacak olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımında artık sona yaklaştık. İnşallah en kısa sürede buradaki kalan işimizi de tamamlayıp okulumuzu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. İnşaat kapasitesi, derslik ve atölye sayıları ile önemli bir donanıma sahip olacak okulumuzda çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanacak. Konyamıza çok yakışacak olan bu değerli eğitim yatırımımız şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.