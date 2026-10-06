Türkiye’nin en prestijli 15 ortaokulu (DEVLET); Anadolu şehirleri listeye damga vurdu
LGS başarısıyla öne çıkan devlet ortaokulları, akademik performansları ve nitelikli liselere yerleşen öğrencileriyle velilerin dikkatini çekiyor. Son yıllarda istikrarlı sonuçlar alan okullar, devlet eğitimi içinde prestijli seçenekler arasında gösteriliyor.
Devlet ortaokullarında akademik başarı, özellikle LGS sonuçlarıyla birlikte prestij göstergelerinden biri haline geldi.
Son yıllarda tam puan alan öğrenciler yetiştiren ve üst yüzdelik dilimlerde çok sayıda öğrenci bulunduran okullar öne çıkıyor.
Başarıda süreklilik sağlayan, öğrencilerini nitelikli liselere yerleştiren ve akademik performansını koruyan devlet ortaokulları, velilerin tercih listelerinde giderek daha fazla dikkat çekiyor.
TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ 15 ORTAOKULU
İşte dikkat çeken prestijli ortaokullar şöyle:
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemsettin Ortaokulu İstanbul Başakşehir
2 Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu Ordu Altınordu
3 Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu Kırıkkale Merkez
4 Akşemseddin Ortaokulu Kırıkkale Merkez
5 Fatih Ortaokulu Batman Merkez
6 Mustafa Üstündağ Ortaokulu Kocaeli Gebze
7 Gebze Emlak Konutları Ortaokulu Kocaeli Gebze
8 Şehit Alper Al Ortaokulu Kocaeli İzmit
9 Atatürk Ortaokulu Kocaeli İzmit
10 Edebali Ortaokulu Kocaeli İzmit
11 Sultan Alparslan Ortaokulu Bitlis Tatvan
12 Büyük Reşitpaşa Ortaokulu İstanbul Fatih
13 Şair Nedim Ortaokulu İstanbul Beşiktaş
14 Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu İstanbul Üsküdar
15 Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu İstanbul Kadıköy
Derleme: ekonomim.com