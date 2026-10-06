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Türkiye’nin en prestijli 15 ortaokulu (DEVLET); Anadolu şehirleri listeye damga vurdu

LGS başarısıyla öne çıkan devlet ortaokulları, akademik performansları ve nitelikli liselere yerleşen öğrencileriyle velilerin dikkatini çekiyor. Son yıllarda istikrarlı sonuçlar alan okullar, devlet eğitimi içinde prestijli seçenekler arasında gösteriliyor.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin en prestijli 15 ortaokulu (DEVLET); Anadolu şehirleri listeye damga vurdu
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Devlet ortaokullarında akademik başarı, özellikle LGS sonuçlarıyla birlikte prestij göstergelerinden biri haline geldi.

Son yıllarda tam puan alan öğrenciler yetiştiren ve üst yüzdelik dilimlerde çok sayıda öğrenci bulunduran okullar öne çıkıyor.

Başarıda süreklilik sağlayan, öğrencilerini nitelikli liselere yerleştiren ve akademik performansını koruyan devlet ortaokulları, velilerin tercih listelerinde giderek daha fazla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en prestijli 15 ortaokulu (DEVLET); Anadolu şehirleri listeye damga vurdu - Resim : 1

TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ 15 ORTAOKULU

İşte dikkat çeken prestijli ortaokullar şöyle:

1             İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemsettin Ortaokulu  İstanbul               Başakşehir

2             Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu   Ordu     Altınordu

3             Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu             Kırıkkale               Merkez

4             Akşemseddin Ortaokulu               Kırıkkale              Merkez

5             Fatih Ortaokulu Batman Merkez

6             Mustafa Üstündağ Ortaokulu     Kocaeli Gebze

7             Gebze Emlak Konutları Ortaokulu            Kocaeli Gebze

8             Şehit Alper Al Ortaokulu               Kocaeli İzmit

9             Atatürk Ortaokulu           Kocaeli İzmit

Türkiye’nin en prestijli 15 ortaokulu (DEVLET); Anadolu şehirleri listeye damga vurdu - Resim : 2

10           Edebali Ortaokulu           Kocaeli İzmit

11           Sultan Alparslan Ortaokulu         Bitlis      Tatvan

12           Büyük Reşitpaşa Ortaokulu         İstanbul               Fatih

13           Şair Nedim Ortaokulu    İstanbul               Beşiktaş

14           Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu  İstanbul               Üsküdar

15           Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu      İstanbul               Kadıköy

Derleme: ekonomim.com