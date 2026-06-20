TYT AYT soruları ve cevapları 2026 | ÖSYM'nin YKS cevap anahtarı için geri sayım başladı... İşte soru kitapçıkları ve cevaplar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonrasında adayların gündeminde soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yer alıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, TYT ve AYT oturumlarında verdikleri cevapları kontrol edebilmek adına ÖSYM’den yapılacak açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz senelerde sınav oturumlarının sona ermesinin ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açan ÖSYM’nin, bu yıl da benzer bir uygulama izlemesi bekleniyor. YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak olması nedeniyle, soru ve cevapların kısa süre içerisinde yayımlanması öngörülüyor.

TYT AYT SORULARI 2026

ÖSYM, sınavların ardından uyguladığı yayın politikası kapsamında genellikle soru kitapçıklarının yaklaşık %10’luk kısmını ve cevap anahtarlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da benzer bir takvimin izlenmesi beklenirken, adaylar gözlerini ÖSYM’nin resmi açıklamalarına çevirmiş durumda. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve diğer sınavların (YDS, YÖKDİL) yayın süreçleri incelendiğinde, YKS soruları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde erişime açıldığı görülmektedir.

ÖSYM YKS CEVAP ANAHTARI 2026

Adaylar, yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilmektedir. Bu süreç, hem sınav performansının değerlendirilmesi hem de olası itirazların yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2026 YKS kapsamında TYT cevap anahtarı için henüz ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmamıştır. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, soru ve cevapların sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde erişime açılması beklenmektedir.

YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI AÇIKLANDI MI?

Özellikle 2025 YKS sürecinde TYT oturumuna ait soru kitapçığı ve cevap anahtarının, aynı gün yerine tüm oturumların bitmesinin ardından yayımlandığı biliniyor. 2026 yılında da benzer bir uygulamanın devam etmesi öngörülmektedir. TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, yayımlandığı anda ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacaktır.