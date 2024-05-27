Uğur Okulları, öğretmenlerine yapay zekâ eğitimi başlattı

Uğur Okulları Türkiye genelindeki 100’ü aşkın kampüsünde görev yapan öğretmenlerine ve yöneticilerine yönelik ‘Yapay Zekâ Eğitim Günleri’ projesini hayata geçirdi.

Geleceğin güvencesi olan çocukların nitelikli bir eğitim almalarının öncelikleri olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, "Ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için Cumhuriyetimizin teminatı öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmek temel hedefimiz. Çünkü iyi yetişmiş donanımlı nesiller, hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceği açısından son derece önemli” dedi.

Eğitim stratejilerini öğrencilerin, 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmaları üzerine kurguladıklarını kaydeden Çakır, “Çocuklarımızın algısı ve farkındalıkları değişti. Bu beklentilere karşılık verebilecek nitelikte öğretmenlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçlerde öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri için Türkiye’de hizmet içi eğitimlere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü öğretmene yapılan yatırım, çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır. Bizler de bu düşünceden hareketler Uğurlu öğretmenlerimize ve yöneticilerimize yönelik toplam 5 hafta süren 20 saatlik ‘Yapay Zekâ Eğitim Günleri’ projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

‘Dijital Eğitim Platformu Metodbox sayesinde akademik takip kolaylaştı’

Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemimizdeki en önemli özelliklerinden birinin de sınavlara hazırlık olduğunu vurgulayan Çakır, "Yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimimizden aldığımız güçle hayata geçirdiğimiz Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’nde öğrencilerimizin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Yapay zekâ destekli online eğitim platformumuz Metodbox, velilerimize çocuklarının akademik süreçlerinin takip edilebilmesi konusunda büyük avantaj sağladı. Metodbox’ın akıcı ve kolay kullanıma sahip ara yüzü ile veliler, öğrencilerin hayallerine emin adımlarla yürüdüğü bu yolculukta öğretmenleriyle birlikte onları destekleyerek başarıya ulaşmalarını kolaylaştırdı" dedi.

Uğur Okullarında okul öncesinden itibaren ikinci dil edinimine önem verildiğini belirten Çakır, "İngilizce dil ediniminin temelinde, bilgilerin duyular ile birleştiğinde daha anlamlı ve kalıcı olduğu yaklaşımının hakim olduğu İngilizceyi yaşayarak öğrenme esas alınıyor. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizcenin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştiriliyor. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanıyor." şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

Global Schools Akreditasyon Programı’na bu yıl dahil oluyor

Ayrıca 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde Uğur Okulları Türkiye genelindeki 45 kampüsü ile akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler yetiştirmek hedefiyle UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında hayata geçirilen Global Schools Akreditasyon Programı’na dahil oluyor. Program sayesinde sürdürülebilir kalkınma projelerine odaklanılmasını teşvik ederek, küresel iş birliğiyle öğrenci ve öğretmenlerin geleceği inşa etmesi desteklenecek. Program sayesinde öğrenciler çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri anlamaya ve çözüm odaklı düşünmeye yönlendirilecek. Öğretmenlerin de sürdürülebilirlik eğitiminde rehberlik etmesi sağlanacak.