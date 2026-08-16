Üniversite harçlarına zam geldi: İşte bölüm bölüm yeni ücretler

2026-2027 akademik yılında yükseköğretim kurumlarında uygulanacak katkı payı ve öğrenim ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak 30 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenlemeyle harç muafiyetleri, özel gruplara yönelik destekler ve yabancı öğrencilerin ödeyeceği ücretlere ilişkin ayrıntılar da netleşti.

Katkı payı alınmayacak, devlet ödemeleri yüzde 40 artıracak

Yeni eğitim ve öğretim yılında, üniversitelerin birinci öğretim ve açık öğretim programlarına kayıtlı olan veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için sevindirici uygulama kesintisiz sürüyor. Eğitimlerini program süresi içerisinde tamamlayan öğrencilerden bu yıl da herhangi bir öğrenci katkı payı talep edilmeyecek. Bu öğrencilerin ödemesi gereken tutarlar doğrudan devlet tarafından karşılanırken, devletin üniversitelere yapacağı bu ödemelerde yüzde 40 oranında artışa gidileceği karara bağlandı.

Şehit yakınları ve engelli öğrencilerden ücret alınmayacak

Yayımlanan kararda sosyal devlet ilkesi gereği dezavantajlı gruplara yönelik önemli muafiyetler de yer aldı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev başındayken hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları ile maluller, şeref aylığı alanlar ve bu kişilerin ailelerinden eğitim süresi veya yaş sınırı aranmaksızın hiçbir ücret alınmayacak. Benzer şekilde, engelli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla, ikinci ve uzaktan öğretimde eğitim gören engelli öğrencilerin öğrenim ücretlerinden engellilik oranları kadar indirim yapılacak. Birinci ve açık öğretimde okuyan engelli öğrencilerden ise katkı payı tamamen kaldırıldı. Kayıt döneminde gerekli muafiyet veya sağlık belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler, bu belgeleri daha sonra üniversitelerine sunduklarında ödedikleri tutarları iade alabilecekler.

Üniversitelerde yabancı öğrenci ücretleri yeniden belirlendi

Türkiye'deki üniversiteleri tercih eden uluslararası öğrenciler için de ücret politikaları yeniden şekillendi. Yurt dışı kontenjanından kabul edilecek öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücreti, bölümün cari hizmet maliyetinin en az iki katı olacak şekilde üniversite yönetimleri tarafından belirlenecek. Ancak Türkiye'de ikamet izni bulunan ve aynı aileden birden fazla kişinin devlet üniversitelerinde okuması durumunda, bu öğrencilere yüzde 25'ten az olmamak kaydıyla kardeş indirimi uygulanacak.

Kararda en dikkat çeken insani detaylardan biri ise Gazze'deki duruma yönelik oldu. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama sürdürülerek, kendisi veya ailesi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim masraflarının tamamen devlet tarafından karşılanmasına karar verildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup YKS ile yerleşen öğrenciler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı harç esaslarına tabi tutulacak.

Gelirin yüzde 10’u öğrencilere ayrılacak

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından elde edilen gelirlerin kullanımı da kararda açıkça sınırlandırıldı. Bu programlardan toplanan öğrenim ücretlerinin yüzde 10'luk kısmı, doğrudan öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve kültür gibi temel sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılacak. İkinci öğretim programlarında öğrenci sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda ise bu sınıflar YÖK'ün onayıyla birinci öğretime dahil edilecek ve öğrenciler sadece birinci öğretim şartlarından sorumlu tutulacak.

Yabancı dille eğitim veren programların ücretlerinin normalin 1,5 katı olarak uygulanacağı belirtilirken, öğrencilerin bütçesini korumak adına kesin bir yasak da getirildi. Yeni kayıt veya kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerden, açık öğretim materyal ücretleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun katkı payı ve öğrenim ücreti dışında gizli veya ek bir ücret kesinlikle talep edilemeyecek.

Fakültelere göre yıllık öğrenci katkı payları

2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen yıllık öğrenci katkı payı tarifeleri şu şekilde sıralandı:

Tıp fakülteleri: 4 bin 386 TL

Diş hekimliği fakültesi: 3 bin 669 TL

Eczacılık fakültesi: 2 bin 569 TL

Veteriner fakültesi: 2 bin 911 TL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 3 bin 491 TL

Teknik Eğitim Fakültesi: 2 bin 984 TL

İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik: 2 bin 996 TL

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Maden Fakültesi, Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve benzeri mühendislik-mimarlık programlarında katkı payı 2 bin 876 TL olarak belirlendi.

Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi gibi programlarda katkı payı 2 bin 343 TL oldu. Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) ve Temel Bilimler Fakültelerinde ise bu tutar 2 bin 111 TL olarak açıklandı.

Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde katkı payı 2 bin 323 TL olarak kaydedildi. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve benzeri sosyal/beşeri bilimler programlarında katkı payı 2 bin 111 TL oldu. Açıköğretim Fakültesi'nde ise katkı payı 479 TL olarak belirlendi.

Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında tarife

Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan katkı payı tutarları da netleşti:

Devlet Konservatuvarı: 4 bin 373 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 3 bin 491 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu: 2 bin 876 TL

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu: 1.688 TL

Bankacılık ve Sigorta, Sağlık, Turizm, Beden Eğitimi, Hemşirelik ve benzeri yüksekokullarda: 1.414 TL

Meslek yüksekokulları bünyesindeki Adalet, Sağlık Hizmetleri, Bilgisayar, Sivil Havacılık, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler gibi ön lisans programlarında da belirlenen kural ve tarifeler geçerli olacak. Yabancı Dil Destek Birimleri ile Hazırlık sınıflarında ödemeler öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte esaslarına göre yapılacak.

İkinci öğretim ve uzaktan öğretim ücretleri

İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde eğitim alacak öğrencilerin ödeyeceği yıllık öğrenim ücretleri de ilan edildi:

Veteriner Fakültesi: 15 bin 844 TL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı): 31 bin 694 TL

Teknik Eğitim Fakültesi: 8 bin 520 TL

Mühendislik, Mimarlık, Ziraat ve Teknoloji fakültelerinde: 11 bin 348 TL

Hukuk, İktisat, İşletme ve İİBF fakültelerinde: 8 bin 574 TL

Eğitim, İlahiyat, Sağlık, İletişim ve Beşeri Bilimler fakültelerinde: 7 bin 625 TL

Fen-Edebiyat ve İletişim Bilimleri fakültelerinde: 7 bin 140 TL

Yüksekokullarda ikinci öğretim: 8 bin 574 TL (Engelliler Entegre Yüksekokulu: 14.286 TL)

Meslek yüksekokulları ikinci öğretim: 5 bin 712 TL