Üniversite kontenjanları ve doluluk oranları yıllar içinde nasıl değişti?

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.

Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtiliyor.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÖSYM henüz 2026-YKS ek tercih tarihlerini açıklamadı.

Kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar da belirlendikten sonra ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayacak.

Ek tercih işlemleri başladığında adayların tercihlerini yine ÖSYM AİS üzerinden yapması bekleniyor.

Kontenjanlar ve doluluk oranları son 5 yılda nasıl değişti?

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre 2026'da Türkiye'de devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5 ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

BBC Türkçe'nin ÖSYM'den derlediği verilere göre son beş yılda devlet üniversitelerine lisans ve ön lisans yerleştirmelerinde doluluk oranı hiçbir yıl %98'in altına inmedi.

Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı %97,6'dan %79,7'ye geriledi.

Devlet üniversiteleri kontenjanları 2023'teki 717 bin 525 seviyesinden 2026'da 481 bin 684'e geriledi. Son üç yılda yaklaşık 236 bin kontenjanlık azalma gerçekleşti.

Vakıf üniversitelerinin kontenjanı son beş yılda büyük ölçüde korundu.

Devlet üniversitelerinde kontenjanlar neden düşürülüyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2023-2025 arasında yükseköğretimde kapsamlı bir "kontenjan dönüşümü" yürütüldüğünü ve bu politikanın bu yıl da devam ettiğini söylüyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, şubat ayında yaptığı açıklamada, istihdam imkanları giderek daralan bazı programların kontenjanlarında da kademeli şekilde azaltmaya gittiklerini ifade etti.

Buna göre 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürüldü. Bu lisans programlarında kontenjan sayısında toplam 118 bine yakın düşüş sağlandı.

En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programları arasında Türk dili ve edebiyatı, tarih, fen bilgisi öğretmenliği gibi öğretmenlik hedefli bölümler yer alıyor.

Bunların yanında eczacılıktan elektrik mühendisliğine ve siyaset bilimine farklı alanlarda birçok programda da kontenjan düşürüldü.

Kontenjan artışı gerçekleşen alanlar arasında ise yapay zeka, siber güvenlik, harita ile gemi ve deniz teknolojisi gibi mühendislik programları var.

Diğer yandan devlet üniversitelerinde kontenjanların azaltılması ana muhalefet tarafından "plansızlıkla" eleştiriliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ekim 2025'te yaptığı bir açıklamada, "Bu kontenjanların ne oranda azalacağı, ne oranda değiştirileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı. 'Azaltıyoruz' dediler, azalttılar" demişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl 2 milyon 255 bin öğrenci girdi.

Bu yıl YKS'ye katılan aday sayısı geçen yıla göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tamamında azaldı.