Üniversite mezunlarında işsizlik arttı, beklentiler düştü

Üniversite mezunları arasında işsizlik oranı son beş yıldır ABD’de ülke ortalamasının üzerinde seyrediyor. İş bulma koşullarının zorlaşması, mezunların ekonomik geleceğe dair beklentilerini olumsuz etkiliyor.

New York Times'in haberine göre, öğrenci kredi borçlarının artması ve özellikle büyük şehirlerde barınmanın ve mezunların geçinmesinin zorlaşması baskıları artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Üniversite mezunlarının nitelikli iş bulma konusundaki iyimserliği belirgin şekilde gerilerken, umudu olanların oranı yüzde 19’a kadar düştü. Üniversite mezunu sayısı artarken, bu mezunların geleneksel olarak istihdam edildiği alanlarda aynı oranda iş imkânı artmadı.

İşler yok oldu

2000’li yıllarda bazı beyaz yakaların çalışabilecekleri mesleklerde ücretler gerilerken, bazı işler de teknoloji ile yok oldu. Bu süreçte nitelikli mezunlar da düşük ücretli işlere yönelmek zorunda kaldı. ABD’deki sisteme göre, eğitim için kredi alanların yüksek borçla mezun olmaları ve eğitimine uygun iş bulamamaları nedeniyle daha düşük maaşlı pozisyonlarda çalışmaya başladı.

Ekonomideki koşullar, üniversite mezunlarının beklentileri ile buldukları arasında belirgin fark oluşmasına neden oldu.

Eğitimli kesim “sola” kayıyor

Uzun yıllar boyunca üniversite eğitimi, refah artırmanın temel yolu olarak teşvik edilirken, bu da eğitim sistemini şekillendirdi.

Son yıllarda üniversite mezunlarının ekonomik alanlarda aradıklarını bulmamaları nedeniyle daha sol eğilimli görüşlere yöneldiği ve sendikalara verilen desteğin arttığı gözlemleniyor.

Ayrıca üniversite mezunları ile üniversite eğitimi olmayanlar arasındaki ekonomik görüş farkının azaldığı ve iki grubun birçok konuda benzer pozisyonlar almaya başladığı belirtiliyor.