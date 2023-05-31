Üniversite öğrencileri inşaat atıklarını sanat eserine dönüştürdü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Landscape and Art” dersi ve Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat firması Benesta iş birliğiyle düzenlenen “İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına” öğrenci yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. “İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına” uluslararası öğrenci yarışması, bu yıl ilk olarak “molozlar yeniden sanatta can buluyor” temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın ödül töreni, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, heykeltıraş Asaf Erdemli, Benesta Genel Müdürü Roksana Diker ve yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Benesta Benleo Acıbadem’de yapıldı.

Benesta ekibinden temsilciler ve yarışma jüri ekibinin kararıyla 4 öğrenci ödül almaya hak kazandı. “Güvende hissetme” üzerine “anne karnı, doğa, kucaklama ve sakinlik” gibi kavramlardan yola çıkarak tasarlanan “Safe Place” isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünü kazandı. Benesta projesinin sunmayı vadettiği, doğayla bütünleşen ve rahat nefes alma yaklaşımından esinlenen “Sculpture of Relax” çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Melisa Yurdakul ikincilik ve “Merge” isimli çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berra Kafalıer ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Doğanın kendine özgü ritmini ve sürekliliğini ifade eden “akış(fl ow)” kavramından yola çıkarak tasarlamış olduğu “Flow Sculpture” isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Selin Kaya da dördüncülük ödülünü kazandı.

Birinci olan eser Benesta Benleo Acıbadem’de sergilenecek

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “İTÜ ile sanat ve gençler için ne yapabiliriz diye düşündük. İnşaatta kullanılmayan atık malzemelerden yola çıktık. Mimarlık fakültesinden öğrencilere bir görev verdik. Benesta Benleo Acıbadem’de 15 bin metrekare bir park yapıyoruz. Atık malzemelerden bu parka nasıl heykeller yerleştirebiliriz, neler yapabiliriz görmek istedik. İTÜ iş birliğiyle bunu gerçekleştirdik" dedi. Diker, Gençlerin hayalleri çok önemli. Birinci olan eser Benesta Benleo Acıbadem’in Benleo Parkı’nda sergilenecek” şeklinde konuştu.