Üniversite-sanayi işbirliğine Ekonomi Gazetesi katkısı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa iş dünyasının destekleriyle Ekonomi Gazetesi’nin dijital yüzüyle tanışan Bursa Uludağ Üniversitesi doktora öğrencilerinin abonelikleri düzenlenen törenle başlatıldı. Bursalı sanayici ve iş insanlarının desteğiyle bir yıl boyunca Ekonomi Gazetesi okuyucusu olacak 50 doktora öğrencisinin abonelik şifreleri Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a teslim edildi. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında protokollerin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan 300 protokolün 250’ye yakınının sanayi kuruluşlarından oluştuğunu kaydetti.

TÜBİTAK 2244 projeleri kapsamında öğretim üyeleri ve sanayicileri buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Kılavuz, “Türkiye’de en fazla doktora öğrencisine sahip üniversiteyiz. En güçlü olduğumuz alanlardan biri. Geçen yıl 81 doktora öğrencimiz vardı. Bu rakam gittikçe artacak. Teknoloji Transfer Ofisimiz de önemli çalışmalar yürütüyor. Buradaki faaliyetlerimizin büyük kısmını oluşturan sertifika programlarını Bursa ekonomisinin yararlanması için ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. TTO’da ULUKOZA marifetiyle start-uplarda ciddi bir atılım sergiledik. 2022 yılında 11 genç girişimcimiz yeşil enerji, elektrikli araçlar, tıp-sağlık, rüzgar enerjisi gibi güncel konuları içeren projeleriyle TÜBİTAK’tan 450’şer bin lira girişim desteği almaya hak kazanarak şirketlerini kurdular. Şu ana kadar TÜBİTAK’tan destek alan start upların sayısı 60 oldu. 400 patent ile de Türkiye’de ilk sıralardayız. Bunun da 5’i son iki yılda olmak üzere 12’si ticarileştirildi” dedi.

Üniversite dikey büyüme hedefliyor

Üniversitede fiziki şartların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yatırımların da devam ettiğini anlatan Kılavuz, üniversitenin rakamsal olarak yeterli büyüklüğe ulaştığını, bundan sonra araştırma üniversitesi misyonuyla dikey büyümenin hedeflendiğini söyledi. Ahmet Saim Kılavuz; “2 yıl içerisinde hem akreditasyonun yenilenmesi hem de sıfırdan akredite olma anlamında 12 bölümümüz devreye girdi. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kurumsal akreditasyonuna tabii olduk. 70 bin öğrencisiyle, 8 bin çalışanıyla, 15 bin dönüm arazisiyle önemli bir başarı sağladı üniversitemiz. Araştırma üniversiteleri içerisinde ilk 10’a, sanayi işbirlikleri konusunda TÜBİTAK yenilikçi ve girişimci üniversiteler içerisinde ilk 10’a girerek atılım göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Kılavuz, BUÜ’nün Araştırma Programı Yönetici Kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları 2021 Yılı Çağrısı” başlıklı çağrıya sunulan “Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)” isimli araştırma programının da TÜBİTAK’tan destek almayı başardığını hatırlattı. Kılavuz, projede; BUÜ Mühendislik Fakültesi'nin Otomotiv, Makine, Endüstri ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyelerinin teknik projede, araştırmacı olarak çalışacağını aktardı.