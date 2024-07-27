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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! "ÜNİ-VERİ"nin kapsamı genişletildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen "ÜNİ-VERİ"nin içerdiği iş gücü piyasası göstergelerinin sayısının artırıldığı, veri kapsamının genişletilerek güncellendiği bildirildi. ÜNİ-VERİ projesinde yer alan "iş bulma süresi", "başlangıç ücreti", "nitelik uyuşmazlığı", "kamuda işe yerleşme oranı", "sektör bazında dağılım" ve "firma büyüklüğü dağılımı" başlıklı 6 göstergenin sayısı 2024 YKS tercih dönemi öncesinde yapılan güncellemeyle 15'e çıkarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! "ÜNİ-VERİ"nin kapsamı genişletildi
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercihi yapacak adayların dikkatini çeken ÜNİ-VERİ projesinde yer alan "iş bulma süresi", "başlangıç ücreti", "nitelik uyuşmazlığı", "kamuda işe yerleşme oranı", "sektör bazında dağılım" ve "firma büyüklüğü dağılımı" başlıklı 6 göstergenin sayısı 2024 YKS tercih dönemi öncesinde yapılan güncellemeyle 15'e çıkarıldı.

Türkiye'de yükseköğretimden istihdama geçişe dair kapsamlı analizler sunmak amacıyla "istihdam oranı", "yönetici pozisyonlarında çalışma oranı", "akademide çalışma oranı", "bir işte ortalama çalışma süresi", "iki iş arası geçen süre", "ortalama çalışılan iş yeri sayısı", "girişimcilik oranı", "girişim yaşam süresi dağılımı" ve "katma değerli girişimcilik endeksi" başlıkları göstergeler arasına eklendi.

ÜNİ-VERİ'de yer alan analizlerin kapsamı, 2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişiyi dahil edecek şekilde genişletildi ve çeşitli grafikler üzerinden "www.cbiko.gov.tr" adresinde kullanıcıların hizmetine sunuldu.

OECD tarafından "iyi uygulama örneği" olarak gösterildi

Bölümlerin iş gücü piyasalarındaki performansı hakkında güncel ve nitelikli bilgiler sunan ÜNİ-VERİ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi uluslararası çatı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki eğitim ve iş gücü piyasası reformlarına olan katkılarıyla "iyi uygulama örneği" olarak gösterildi.

Üniversite tercihi yapacak adaylar başta olmak üzere, yeni mezunlar ve halen üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, ÜNİ-VERİ sayfasındaki kullanım talimatlarını takip ederek ilgi duydukları alanların bölüm bazında analizlerine ulaşabilecek, tercih etmek istedikleri bölümleri karşılaştırabilecek ve kariyer planlaması yapabilecek.

Göstergeler üzerinden üniversite bazında inceleme yapmak isteyen adaylar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) üzerinden ilgili verilere ulaşabilecek.

ÜNİ-VERİ, "www.cbiko.gov.tr" adresinden, duyurular ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin resmi X, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko) üzerinden takip edilebiliyor.

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