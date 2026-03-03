Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu’nun geçtiğimiz aylarda açıkladığı üniversite eğitim sürelerinin kısaltılmasına yönelik planlar, TBMM gündemine taşındı. Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, konuyla ilgili olarak Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Yusuf Tekin'e soru önergesi

Çalışkan önergede “Yükseköğretimde lisans süresinin üç yıla indirilmesi karan hangi bilimsel verilere, akademik ihtiyaçlara veya stratejik raporlara dayandırılmaktadır? Bu konuda Bakanlığınız veya YÖK bünyesinde hazırlanmış kapsamlı bir etki analiz raporu bulunmakta mıdır? Varsa bu rapor kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Bu düzenleme planlanırken; üniversitelerin senatoları, öğretim üyeleri, eğitim sendikaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile hangi düzeyde bir istişare süreci yürütülmüştür? Görüşlerine başvurulan akademik kurumların bu değişikliğe yaklaşımı ne yöndedir?” sorularını sordu.

"Çalışmalar devam etmektedir"

Çalışkan’ın soru önergesine yanıt, YÖK’ten geldi. Yanıtta şunlar ifade edildi:

“Yükseköğretime ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sürecin tüm paydaşların görüş, değerlendirme ve katkılarını içerecek şekilde katılımcı bir anlayışla yürütülmesine önem verilmektedir. Bu doğrultuda, başta tüm üniversitelerin eşit temsiline dayanan Üniversitelerarası Kurul ve bu kurul bünyesinde faaliyet gösteren konseyler olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla istişare süreçleri devam etmektedir. Çalışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında kamuoyu bilgilendirilecektir.”