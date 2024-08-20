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Üniversitelerde kayıt maratonu... İşlemler 23 Ağustos'ta sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelere kayıtlar başladı. Adaylar kayıt işlemlerini üniversitelerin kayıt merkezi ya da e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erecek.

Haber Merkezi
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Üniversitelerde kayıt maratonu... İşlemler 23 Ağustos'ta sona erecek
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Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Üniversite kampüsleri yeni öğrenciler ve aileleri ile doldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazananlar 23 Ağustos'a kadar işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar için ise son tarih 21 Ağustos.

Birçok aile elektronik kayıt yerine üniversitelere bizzat gitmeyi tercih etti. Öğrenciler kadar onlar da heyecanlıydı.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek
Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar ilan edilecek.

Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercih yapabilecek. Yurt başvurularının da kayıtların tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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