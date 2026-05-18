Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Gedik Eğitim Vakfı tarafından gençlerin sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması”, ödül töreni ve sergi açılışıyla tamamlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhundan ilham alınarak mayıs ayında hayata geçirilen yarışma, Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite öğrencilerini ortak bir yaratıcı platformda buluşturdu. Üretim kültürü, emek, insan hikayeleri ve çalışma yaşamını odağına alan yarışmaya; ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Üretimin Gücü” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada gençler; sanayi tesisleri, atölyeler ve üretim alanlarında insan, makine ve emeğin bir araya geldiği anları kendi bakış açılarıyla kadrajlarına taşıdı. Kimi zaman bir üretim hattı, kimi zaman bir ustanın elleri, kimi zaman ise gündelik hayatın görünmeyen emeği objektiflerine taşındı.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 40 fotoğraf sergiye seçilirken, 8 öğrenci para ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada birincilik ödülü olan 70 bin TL’nin sahibi Erciyes Üniversitesi öğrencisi Emin Yapsu oldu.

İkincilik ödülü olan 50 bin TL Atatürk Üniversitesi öğrencisi Şevki Karaca’ya, üçüncülük ödülü olan 30 bin TL ise Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Ahmet Berk’e verildi.

Gedik Özel Ödülü olan 20 bin TL Atatürk Üniversitesi öğrencisi Müslüm Kaplantaş’a, Jüri Özel Ödülü olan 20 bin TL ise Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Yalçın Akkaya’ya takdim edildi.

Mansiyon ödülleri ise 15’er bin TL olarak Atatürk Üniversitesi öğrencisi Kahraman Kaya, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi Cemre Yücel ve İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi Ömer Said Gezdirici’ye verildi.

Sergide yer alan eserler; yalnızca teknik başarılarıyla değil, taşıdıkları güçlü hikayeler ve duygusal anlatımlarıyla da dikkat çekti. Ödül töreni ve sergi açılışı, gençlerin üretim ve emeğe dair geliştirdiği yaratıcı bakışın görünür olduğu özel bir buluşmaya dönüştü. Farklı üniversitelerden öğrencilerin aynı sergide bir araya gelen eserleri, Türkiye’nin genç kuşağının toplumsal konulara sanat aracılığıyla nasıl yaklaştığını ortaya koydu.