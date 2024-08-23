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Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi’nce ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 bin ilk ve orta öğretim öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği yapılacak.

Haber Merkezi
İHA
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Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği
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Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde öğrenim gören ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5000 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği kampanyası başlatıldı.

Başvurular ne zaman?

Üsküdar Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan ve başlatılan kampanyaya, 23 Ağustos ile 3 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başvurular kısa sürede değerlendirilerek ödemeler yapılacak.

Gerekli belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Başvuru sadece Üsküdar ilçesinde ikamet edip, Üsküdar sınırları içerisinde yer alan, herhangi bir devlete ait İlk ve Orta Öğretim okulunda okuyan öğrenciler adına geçerli olacak. Anaokulu ve Lise eğitimi gören öğrenciler için başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular anne ya da baba adına olmak zorunda olup, E-devlet üzerinden alınmış “PDF formatında” vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yapılacak. Öğrenci Belgesi de e-okul ya da e-devlet üzerinden temin edilecek. Başvuru yapan öğrenci velisine ait IBAN numarasını gösteren belgenin başvurusu sırasında verilmesi gerekiyor. Ödemeler tek sefer olarak İBAN numaralarına yatırılacak.

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