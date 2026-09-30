Uzman isim yorumladı: Üniversitelerde binlerce kontenjan neden boş kaldı?

Üniversitelerin ek tercih sonuçları açıklandı. Vakıf ve devlet üniversitelerinde binlerce kontenjan boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yapay zeka mühendisliği dikkat çekiyor.

Peki birkaç yıl önce gözde olan bu bölümler bu sene neden tercih edilmedi? Ek yerleştirmelerde kontenjanların boş kalmasının sebepleri neler? Uzmanlara göre bu durumun sebepleri arasında bazı bölümlere talebin azalması, puan barajı olması ve vakıf üniversitelerinin yükselen ücretleri var.

NTV'den Beyzanur Özer'e konuşan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, “Devlette de vakıfta da bir hayli kontenjan boş kaldı” diyerek şunları söyledi:

“Devletteki boş kontenjanların en önemli nedenlerinden biri, öğrenciler doğal olarak işlevsel bölümleri tercih ediyorlar. O bölümler gelmediği zaman da 1 yıl daha sınava hazırlanmak istiyorlar. Ek kontenjanlarda puan barajı var. Örneğin bir bölüm 3 kişi kayıt yaptırmadı ve 410 puanla kapattıysa 410 puanın altındaki öğrenciler onu tercih edemiyor.”

Gözde bölümlerin kontenjanları boş kaldı

Boş kalan bölümler arasında bilgisayar mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği ve yazılım mühendisliği bulunuyor.

Sağlık bölümlerine ise talep yine yüksek oldu.

Eğitim Uzmanı Soğuk, “Fen bilgisi öğretmenliklerinin pek çoğu yine sıfır kontenjanla kapattı. Öğrencilerin hiçbiri tercih etmedi. Öğrenciler istihdam sıkıntısı gördükleri alanları yine ek kontenjanlarda da yazmaktan vazgeçmişler. Daha çok istihdam garantisi gördükleri alanları tercih etmişler. Hemşirelik gibi ebelik gibi boş kalan çok olmasa bile ufak tefek boşluklar vardı, bunların tamamının hemen dolduğunu gördük.” açıklamasında bulundu.

Lisansta 179 bölüm hiç tercih edilmedi

ÖSYM verilerine göre, lisans programlarında kontenjanı 10 ve üzeri olan 179, ön lisansta ise 80 bölüm hiç tercih edilmedi.