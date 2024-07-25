Uzmanlar anlattı: Tercihlerde neye dikkat etmek gerekiyor?

İstanbul Atlas Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İş Geliştirme ve Tanıtım Müdürü Seda Kahraman, aday öğrencilerin tercihlerini yaparken öncelikli olarak yerleştirme başarı sıralarına göre üniversiteleri ve istedikleri bölümleri düşünmesi gerektiğini belirterek “Tercih yapacak kişilerin mutlaka üniversitelere gidip mevcut öğrenciler, akademisyenler ve rehber öğretmenleriyle bir araya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının açıklanmasıyla tercih dönemi, 25 Temmuz’da başlayıp 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversitelerinde düzenlenen tercih günlerinde adaylara çeşitli önerilerde bulunan İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Tercih yapmadan önce öğrencilerimizin kendilerini bilmeleri, hangi bölümü okumak istedikleri ve nerede okumak istediklerini belirlemeleri önemlidir. Seçecekleri üniversitenin akademik kadrosunun derinliği ve kalitesi en önemli kriterlerdendir” açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Kocabıçak: Genç olmamızı avantaj olarak görüyoruz

“Üniversitenin fiziki ve sosyal imkânları, laboratuvar ortamları, eğitimi araştırmaya yönelik mekânlarının büyüklüğü ve kalitesi önemli” diyen Prof. Dr. Kocabıçak, “Ayrıca bulunduğu konuma, toplu taşıma araçlarına yakın olmasına ve barınma imkânlarına da dikkat edilmelidir. Biz 2018’de kurulan ve 2020’de eğitim-öğretim hayatına başlayan genç bir üniversiteyiz. Fakat genç olmamızı bir handikap olarak değil, tam tersine bir avantaj olarak görüyoruz. Çünkü akademik kadromuz oldukça güçlü ve enerjisi yüksek genç akademisyenlerimiz var. Tecrübeyle enerji burada” dedi.

Prof. Dr. Kocabıçak: 26 tane laboratuvarımız var

Üniversitelerinin toplam 110 bin metrekare kullanım alanına sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Kocabıçak, “Bunun 75 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. İçinde; eğitim- öğretim birimleri, araştırma bölümleri, 26 tane laboratuvarımız var. Laboratuvarlarımızın toplam metrekaresi 6 bin 100 metrekare. Yani 6 dönümden daha büyük bütün laboratuvarlarımız var. Bunlar sadece fiziki değil, içindeki donanımlar olarak da fazlasıyla yeterli. Kütüphanemizi çok beğeniyorum. Öğrencilerimiz, bize gelmemiş olsalar dahi misafir olarak gelip kütüphanemizde ders çalışmalarını öneriyorum. 2 bin 500 metrekareyi aşkın büyüklükte tek başlarında çalışabilecek oldukları, kaynaklardan faydalanabilecekleri bir imkân sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, İstanbul Atlas Üniversitesi’nin uygulamalı eğitimlerini Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde verdiğini, öğrencilerin Türkiye’nin önde gelen hastaneleri arasında yer alan ve 25 yıldır sağlık sektöründe faaliyet gösteren Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi’nde staj imkanına sahip olduklarını söyledi.

“Anlaşmalı olduğumuz 35 yurt var”

Sosyal alanlarının da oldukça geniş olduğuna değinen Prof. Dr. Kocabıçak, “Kampüsümüz tam kompakt denen bir kampüs. Hem sosyal alanlarıyla hem eğitim öğretim alanlarıyla aslında öğrencilerin kolay üretim yapabilecekleri, sosyal olarak da kendilerini geliştirebilecekleri bir yer. Üniversitemizin lokasyonu çok önemli. Kağıthane'deyiz, toplu taşıma araçlarına oldukça yakınız. Öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de yurt problemi. Biz, anlaşmalı olduğumuz bölgemizde bulunan 35 yurt ile öğrencilerimizin bu problemini de hiç yaşamadık. Eylülde ise kendimize ait kız ve erkek öğrenci yurdumuzu öğrencilerimiz için açma gayretindeyiz.

“20’yi aşkın üniversite ile anlaşma yaptık”

“En önemli konulardan biri de uluslararasılaşma” diyen Prof. Dr. Kocabıçak, “Bu konuda genç yaşımıza rağmen fazlasıyla mesafe aldık. Dünyanın dört bir yanında ama ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'daki ülkelerde bulunan 20’yi aşkın üniversite ile anlaşma yaptık. Bunu burada bırakmayıp her yıl sayısını artıracağız. Kendimizi en güçlü hissettiğimiz yerlerden bir tanesi de aslında uluslararası iş birliklerimiz” dedi.

“Öğütlerimizin çok bayat olduğunu düşünmüyoruz”

Tercih döneminde ailelerin de çocukları için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak sözlerine şunları ekledi:

“Özdemir Asaf der ki ‘Öğüt zamanında taze yenmemiş bir ekmeği başkasına bayat yedirme denemesidir.’ Ama biz aileler olarak öyle düşünmüyoruz. Öğüt veriyoruz, Öğütlerimizin çok bayat olduğunu düşünmüyoruz. Yine bir söz vardır; ‘Gençler düşünebilse yaşlılar yapabilse.’ Elbette bizim tecrübelerimizden faydalanacaklar. Ama yine de kendileri ne istiyorsa o yolda devam etmelerinde fayda var. Çünkü eninde sonunda ailelerini ikna edeceklerdir. Ya da bir orta yol bulacaklardır.”

“İlk beş tercihte yüzde 20-25 gibi uyguladığımız tercih bursu oranları var”

Öğrencilere tercih listesi önerilerinde bulunan Seda Kahraman ise “Aday öğrenciler öncelikli olarak sonuçlarına yani yerleştirme başarı sıralarına göre üniversiteleri ve istedikleri bölümleri düşünmeliler. Sonrasında tercihlerini sisteme girmeden önce mutlaka bir rehber öğretmenden ya da uzman danışmandan destek alarak son kontrolleri gerçekleştirmeliler. Her sene aslında katsayılara ve öğrencilerin sınava giriş sayılarına göre katsayılarda oynamalar meydana geliyor. Bu yıl da öğrenciler yine başarı sıralamalarına dikkat ederek tercihlerini gerçekleştirmeliler. Puanlar yanıltıcı olabiliyor. İlk tercihler, ilk üç tercihler, ilk beş tercihler gibi vakıf üniversitelerinin belirlediği öğrenci destekleyici tercih bursları var. İstanbul Atlas Üniversitesi'nde de bizim ilk beş tercihte yüzde 20-25 gibi uyguladığımız tercih bursu oranları var. Bazı vakıf üniversiteleri ilk beşin hepsi ya da ilk üçün hepsi aynı üniversite olmalı gibi kriterler koyuyorlar. Biz de öyle bir şey mevcut değil. Öğrencilerin bunlara da dikkat etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

“İkinci öğretimin kaldırılmasıyla dikkatli olmazlarsa açıkta kalabilirler”

İkinci öğretimlerin kaldırılmasının çok önemli bir husus olduğuna da değinen Seda Kahraman, “Devlet üniversitelerinde ikinci öğretimlerin kapatılmasıyla bu öğrencilerin açık öğretime yönleneceğini düşünüyoruz. Açık öğretim kontenjanlarında bir artış var mı? Geçen yıla oranla nasıl seyrediyor? Aday öğrencilerin dikkat ederek tercihlerini yapmasında fayda var. Keza açıkta kalabilirler” dedi.

Aday öğrencilerin özellikle öğrenci memnuniyetine bakması gerektiğini belirten Seda Kahraman, “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) tarafından her yıl memnuniyet sıralaması yapılıyor, bu sıralamaya bakabilirler. Ayrıca tercih yapacak olan kişilerin mutlaka üniversitelere gidip mevcut öğrenciler, akademisyenler ve rehber öğretmenleriyle bir araya gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

“2 Ağustos’a kadar üniversitemize gelip tercih için yardım alabilirler”

Seda Kahraman son olarak şunları söyledi: “Öğrenci memnuniyetinde de gördüğünüz üzere Atlas Üniversitesi'nde çalışan öğrencilerimiz var. Biz adaylarla mevcut öğrenciyi olabildiğince bir araya getirerek birinci ağızdan merak ettiklerini yanıtlamaya çalışıyoruz. Aday öğrencilerin mutlaka üniversitelere gidip mevcut öğrencileri, akademisyenleri, rehber öğretmenleriyle bir araya gelmelerini tavsiye ederim. 2 Ağustos’a kadar üniversitemize gelip tercih için yardım alabilirler.”