VakıfBank’tan eğitim sektörüne nefes aldıran finansal çözüm: Vinov Kampüs

Müşterilerinin yaşamına hız ve konfor katan sıra dışı ürün ve hizmetleriyle bankacılık sektörüne yepyeni bir boyut kazandıran VakıfBank, yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov kapsamında hayata geçirdiği Vinov Kampüs ile bu kez öğrencileri ve eğitim kurumlarını radarına alıyor.

VakıfBank, müşterilerinin ödeme ve tahsilat süreçlerini bütünüyle dijitale taşımalarına olanak tanıyan Vinov Kampüs ürünüyle, öğrencilerin eğitim harcamalarına yönelik birçok kolaylık sunuyor. Finans ekosistemine kazandırdığı Vinov Kampüs ürünüyle dijital, hızlı ve güvenilir bir okul tahsilat sistemi sağlayan VakıfBank, “Bir Sonraki Bankacılık” mottosunun da altını ustalıkla dolduruyor.

Vinov Kampüs’ten faydalanmak isteyen veliler, tamamen dijital kanalar üzerinden ve sadece okul özelinde yapacakları ödemelerde kullanabileceği Vinov limit imkanından yararlanabiliyor. Öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim harcamalarının velilere özel tanımlanan Vinov limit ile ödenebilmesine olanak sağlayan VakıfBank, sistemin tamamen dijital kanallar üzerinden işlemesi sayesinde şubeye gitme zorunluluğuna da son veriyor.

Okullara tahsilatta birçok seçenek sunuluyor

Halihazırda birçok kolej ve üniversite, Vinov Kampüs ile entegrasyon sürecini sürdürüyor. Okullar, “Vinov İş Yeri Portalı” ve kendi ERP sistemleriyle hızlıca sisteme dahil oluyor. Tahsilat süreçlerini kendi sistemlerinden çıkmadan kolayca takip edebilmeleri sayesinde okullar, veri güvenliği, organize iş akışı ve gerçek zamanlı raporlama imkânına da sahip oluyorlar. Firmalar, Vinov Kampüs API’larına VakıfBank API Store (apiportal.vakifbank.com.tr) üzerinden ulaşabiliyor.

Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar aynı zamanda 7/24 ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturup tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştirerek operasyonel maliyetlerden de kurtuluyor. Okul tahsilat ürünlerindeki garantinin tüm alacakları kapsayacak şekilde artırılması, okullara vadeyi beklemeden nakde erişim fırsatının verilmesi, kısmi/tam devretme imkânı ile alacak ve ödemelerdeki uyumsuzluğunun giderilmesi de Vinov Kampüs’ün diğer okul tahsilat sistemleri arasından öne çıkmasını sağlıyor. Vinov Kampüs, tüm bu özelikleri sayesinde müşteri deneyiminde kusursuza ulaşmayı bir söylem olmaktan da çıkarıyor.

Sistem nasıl işliyor?

Özel okullar, sisteme Vinov İş Yeri olarak tanımlandıktan sonra velilere portal üzerinden tahsilat kaydı göndererek süreci başlatabiliyorlar. Veliler, Vinov Kampüs (vinovkampus.vakifbank.com.tr) web sitesi üzerinden Vinov Kampüs kapsamında anlaşma sağlanılan tüm okulların listesine anlık olarak erişebiliyor ve Vinov Kampüs başvurularını yapabiliyorlar. Vinov Kampüs’ün sağladığı özel imkanlar sayesinde veliler, banka şubelerine gitmeden, evrak sunma gibi prosedür zorunluluğu olmadan, taksit ödemelerini dijital ortamda yönetebiliyor.

VakıfBank müşterisi olmayan velilerde de uzaktan müşteri edinimi süreçleri devreye girerek kayıt anında hem müşteri edinimi hem de Vinov limit tanımı gerçekleştirilebiliyor. Böylece şubeye gitmeye gerek olmaksızın Vinov Kampüs ayrıcalığıyla tahsilat kaydı oluşturabiliyorlar.

Vinov Kampüs ile okullara tahsilat garantisi sunulurken, velilere diğer limitlerini etkilemeden sadece eğitim harcamaları için kullanabilecekleri özel limitler ve VakıfBank ayrıcalıklarıyla avantajlı paketler sağlanıyor.