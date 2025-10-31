VGM burs başvuruları açıklandı mı? 2025 2026 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim dönemi burs başvuru aşamasına start verdi. Bu çerçevede, ilkokuldan liseye dek bütün öğrenciler adına Ortaöğrenim Bursu, üniversite öğrencileri için ise Yükseköğrenim Bursu başvuruları kabul edildi. Ortaöğrenim başvuru aşaması tamamlanırken, yükseköğrenim burs başvuruları bugün bitecek. Öğrenciler şimdi merakla, "VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?" sorularının cevabını bekliyor.

VGM burs başvuruları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl yüzlerce öğrenciye sağladığı VGM burslarının sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

VGM bursu ne kadar?

2025 yılı ocak ayı ile beraber ortaöğrenim eğitim yardımı tutarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs tutarı ise aylık 3000,00 TL olarak tespit edildi.

VGM burs sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları, öğrencilerin başvurularını takip edebilmeleri için çevrimiçi olarak duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler öncelikle VGM’nin resmi web sitesine girmelidir. Ana sayfada "Burslar" veya "Burs Başvuru Sonuçları" başlığı altında ilgili bağlantı bulunur.

Öğrenciler bu bağlantıya tıkladıktan sonra T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında belirledikleri diğer bilgilerle sisteme giriş yaparlar. Giriş yaptıktan sonra, başvurunun kabul edilip edilmediğini görebilir, burs miktarı ve ödeme detayları hakkında bilgi alabilirler.

VGM burs sonuçları genellikle belirli bir tarihte ilan edilir ve bu tarih önceden başvuru kılavuzunda belirtilir. Ayrıca, bazı durumlarda sonuçlar e-Devlet üzerinden de görüntülenebilir. Öğrencilerin, sonucu öğrenmek için resmi kaynakları takip etmeleri ve sahte sitelere itibar etmemeleri önemlidir. Bu sayede burs durumunu güvenli ve hızlı bir şekilde öğrenebilirler.