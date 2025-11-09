VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci yaptığı başvurunun sonucunu öğrenmeye çalışıyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

HAYIR. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuru sürecini tamamladı. 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, başvuruların değerlendirme süreci halen devam ediyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçların Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

VGM bursu, maddi imkânı kısıtlı öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek sağlamak amacıyla veriliyor. Burs kazanan yükseköğrenim öğrencilerine her ay belirlenen tutarda ödeme yapılıyor. 2024-2025 döneminde aylık 1.250 TL olan burs miktarının, bu yıl artış gösterebileceği belirtiliyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, “www.vgm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme bilgilerini ve ilk bursun yatacağı tarihleri de aynı ekrandan öğrenebilecekler.

VGM yetkilileri, değerlendirme sürecinde binlerce öğrencinin başvurusunun titizlikle incelendiğini ve sonuçların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Üniversite öğrencileri ise sabırsızlıkla açıklanacak burs sonuçlarını bekliyor.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI!

Burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Kurumun yapacağı resmî duyurunun ardından, öğrenciler sonuç sorgulama sayfasına yönlendirilecek.

Ana sayfada yayımlanacak olan "Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı" duyurusuna tıklanması.

Açılan sayfada, başvuru esnasında kullanılan T.C. Kimlik Numarası ve diğer gerekli kişisel bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili alanlara girilmesi.

Güvenlik aşamasını geçtikten sonra "Sorgula" butonuna basılarak sonuca ulaşılması.

Sonuçlar açıklandığında burs almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi de yayımlanacak. Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bu gelişmeler, kurumun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebilir.