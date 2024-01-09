Yarıyıl tatili ne zaman, ara tatil hangi gün başlayacak? (Kaç gün sürecek?)

2023-24 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı öğrenciler arasında büyük merak uyandırıyor. Öğrenciler internet üzerinden ara tatil, bir diğer adıyla 15 tatilin ne zaman olacağı ve hangi gün biteceğini aratıyor. İşte cevabı...

15 tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.