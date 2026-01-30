Yarıyıl tatili sona eriyor, 18 milyon öğrenci için ders zili yeniden çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yeniden sınıflarına dönecek. Tatil süresince dinlenme fırsatı bulan öğrenciler; ikinci dönemde dersler, sınavlar ve çeşitli kültürel etkinliklerle eğitim temposuna girecek.

LGS 14 Haziran, YKS 20-21 Haziran’da

İkinci dönem, sınav gruplarında yer alan öğrenciler için ayrı bir önem taşıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, 14 Haziran’da sınava girecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek.

Öğrenciler, eksik konularını tamamlayarak deneme sınavları ve tekrarlarla sınavlara odaklanacak. Özellikle YKS’ye hazırlanan adaylar için ikinci dönem, sınav maratonunun en kritik süreci olarak görülüyor. Uzman eğitimciler, bu dönemde planlı ve düzenli çalışmanın yanı sıra deneme sınavlarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Okullarda da rehberlik servisleri tarafından öğrencilere yönelik motivasyon ve sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Eğitimciler ayrıca, velilere de çocukların okula uyum sürecinde destek olmaları, özellikle sınav gruplarındaki öğrencilerin psikolojik ve akademik ihtiyaçlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu. İkinci dönem ise, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 26 Haziran’da bitecek.