YDS başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.