YKS başvuru ne zaman? ÖSYM açıkladı... 2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?

Üç oturum şeklinde yapılan YKS için 2026 senesi sınav aşaması ortaya çıktı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek adaylar, başvuru sürecini ve sınav günlerini şimdiden araştırmaya koyuldu. Peki, 2026 YKS hangi tarihte uygulanacak? TYT, AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak? İşte YKS 2026 başvuru takvimi ve sınav ayrıntıları…

YKS başvuru ne zaman?

2026 YKS üniversite başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.

2026 TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?

2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026