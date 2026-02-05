YKS başvuruları yarın başlıyor

  1. Ekonomim
20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın başlıyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor. Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

