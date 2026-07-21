YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Sınava katılan adaylar, doğru cevapları ve soru içeriklerini incelemek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili oturumların soru ve cevap anahtarlarına erişebilecek.

ÖSYM'den YKS adaylarına cevap kağıdı ve doğru yanıt ekranı

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler.

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

YKS cevap kağıtları 10 gün boyunca erişime açık olacak

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişilebilir olacak.