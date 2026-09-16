YKS ek tercih tarihleri belli oldu: Tercihler nasıl yapılacak?

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2026 YKS ek tercih sürecine ilişkin takvim, ÖSYM’nin yaptığı açıklamayla netleşti. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde yeniden tercih yapabilecek. Peki 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

YKS ek tercih tarihleri belli oldu!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Başvurular ne zaman?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek.