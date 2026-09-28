YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı: Özel üniversitelerin yüzde 75'i boş kaldı

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre özellikle özel üniversitelerde açılan kontenjanların yaklaşık yüzde 75’i boş kaldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

Genel durum ve toplam kontenjan kullanımı

ÖSYM'nin paylaştığı sayısal verilere göre örgün yükseköğretim programlarında toplam 100.738 kontenjan açılırken, bu kontenjanlara 44.974 aday yerleşti. Yerleştirme işlemleri sonrasında 55.764 kontenjan ise boş kaldı.

Lisans Düzeyi: Açılan 47.445 kontenjana 12.630 aday yerleşirken, 34.815 kontenjan boş kaldı.

Ön Lisans Düzeyi: Açılan 53.293 kontenjana 32.344 aday yerleşirken, 20.949 kontenjan boş kaldı.

Üniversite türlerine göre yerleştirme sayıları

Devlet üniversiteleri:

Toplam 34.177 kontenjana 28.367 aday yerleşti.

Lisans düzeyinde 10.734 kontenjanın 7.348’i dolarken (3.386 boş), ön lisans düzeyinde 23.443 kontenjanın 21.019’u doldu (2.424 boş). Toplam boş kontenjan 5.810 olarak gerçekleşti.

Vakıf üniversiteleri:

Toplam 57.226 kontenjana 14.760 aday yerleşti.

Lisans programlarında 29.746 kontenjana 4.319 aday yerleşirken 25.427 kontenjan boş kaldı.

Ön lisans programlarında ise 27.480 kontenjana 10.441 aday yerleşti (17.039 boş).

Toplam boş kalan kontenjan 42.466 oldu.

KKTC üniversiteleri:

Toplam 8.645 kontenjanın 1.756’sına yerleştirme yapılırken 6.889 kontenjan boş kaldı.

Lisans düzeyinde 931 yerleşen (5.403 boş), ön lisans düzeyinde 825 yerleşen (1.486 boş) kaydedildi.

Diğer ülkelerdeki üniversiteler:

Toplam 690 kontenjana 91 aday yerleşti, 599 kontenjan boş kaldı.

Lisans programlarında 631 kontenjana 32 aday yerleşirken, ön lisans programlarındaki 59 kontenjanın tamamı doldu.

Açık öğretim programları

Tabloda yer alan örgün öğretim verilerinin haricinde, açık öğretim programlarına toplam 12.174 adayın yerleştiği bildirildi.