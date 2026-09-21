YKS ek yerleştirme süreci bugün sona eriyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. İşlemler ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor.
AA
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2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı.
Adaylar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor.
Tercih süreci bugün saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar işlemlerini, ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.