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YKS ek yerleştirme süreci bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. İşlemler ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor.

Haber Merkezi
AA
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YKS ek yerleştirme süreci bugün sona eriyor
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2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı.

Adaylar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor.

Tercih süreci bugün saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar işlemlerini, ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

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