YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek.
2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihleri başladı.
Adaylar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.
Tercihler bugün saat 16.00'dan itibaren başlayacak, 21 Eylül'de sona erecek.
Adaylar işlemlerini, ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.