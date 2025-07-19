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YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik Testi'nde Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven birinci oldu. Özyurtseven sayısal alanının da şampiyonu olurken, eşit ağırlık ve sözelde ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi
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YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı: İşte 2025 YKS şampiyonları
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YKS sonuçlarıyla birlikte şampiyonlar da açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonların da isimlerini duyurdu.

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TYT birincisi Gaziantep Nizip'ten

Buna göre 2025 YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

Ahmet Eren Özyurtseven TYT'nin sayısal alanında da şampiyon oldu.

Eşit ağırlık ve sözel alanlarının birincisi ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat oldu.

İşte yabancı dil şampiyonları

Yabancı Dil (YDT) teslerinde ise şampiyonlar şöyle sıralandı:

- İngilizce : Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci YIl Fen ve Teknoloji Lisesi

- Almanca: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi

- Arapça: Abdulvahab Burro - Bursa Tofaş Fen Lisesi

- Fransızca: Arda Eren Kartal - Galatasaray Lisesi

- Rusça: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lİsesi

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