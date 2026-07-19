YKS sonuçları için geri sayım başladı

20-21 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.

Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.

Başarı sırası şartı

Geçen yıl bazı programlarda aranan başarı sırası şartının bu yıl da süreceği öngörülüyor.

2025'te tıp programlarına yerleşebilmek için sayısal puan türünde en az 50 bininci olma şartı arandı. Hukuk programlarında başarı sırası 100 bin, öğretmenlik bölümlerinde ise ilgili puan türünde 300 bin olarak belirlendi.

Söz konusu yıl diş hekimliğinde 80 bin, eczacılık ve hukukta 100 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislik ve öğretmenlikte 300 bin başarı sırası şartı uygulandı.

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih süreci boyunca listelerinde değişiklik yapabilecek.