YKS tercih dönemi bugün başlıyor: İşte 10 soruda tüm merak edilenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor.

Bu yıl 20-21 Haziran'da düzenlenen 2026-YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlanmıştı.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

10 soruda 2026-YKS tercihleri

2026-YKS yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen konular 10 soruda derlendi.

1 - Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

Adaylar, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihte bulunmalı. Tercih listesi oluşturulurken, adayların en çok istedikleri üniversite ve bölümlere listenin ilk sıralarında yer verilmeli, ardından başarı sıralarına yakın, daha üstte ve daha altta bulunan yükseköğretim programları 2025 yılı yerleştirme başarı sıralamaları dikkate alınarak eklenmeli.

2 - Üniversitelerde kaç kontenjan bulunuyor?

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında, genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında toplam 371 bin 476, lisans programlarında toplam 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise toplam 27 bin 191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602 bin 117'si devlet, 184 bin 914'ü vakıf, 18 bin 716'sı ise KKTC'de bulunan üniversiteler için ayrıldı.

3 - 34 yaş üstü kadın, şehit ve gazi eş ve çocukları ve gazi olan adaylara yönelik kılavuzda neler bulunuyor?

Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için kılavuzda merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan, belirlenen devlet üniversitelerindeki ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldı. Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar, ayrılan kontenjanlardan yararlanamayacak. Daha önce bir ön lisans programından mezunlar ise sadece lisans programlarının ilgili kontenjanlarına yerleştirilebilecek.

34 yaşını tamamlamış kadınlar başarı sıralaması şartı aranan programların dışında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Pilotaj, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarına da yerleşemeyecek.

Okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakını için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadınlar için de 10 bin 363 özel kontenjan tanımlandı.

4 - YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercihte bulunulabilir?

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı. Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerini de incelemeli. YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

5 - Bu yıl yeni açılan bölümler neler?

YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu bölümler sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açıldı. Açılan programlar şöyle: Lisans düzeyinde "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka", "İşletme ve Yapay Zeka", "Finansal Teknoloji", "Biyoteknoloji ve Genetik", "Paramedik" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümleri ilk kez öğrenci kabul edecek.

Ön lisans düzeyinde "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama", "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon", "Dijital Oyun Teknolojileri", "Mobil Güvenlik Teknolojileri", "İlaç Üretim Teknolojisi", "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği", "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği", "Laboratuvar Hayvanları" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümü açıldı.

YÖK, açıköğretim programlarına da 2 yeni bölüm ekledi. Bu kapsamda "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları açık öğretimden ilk kez öğrenci kabul edecek. Her iki bölüme de 250'şer kontenjan tanımlandı.

Ayrıca, yapay zeka ve bilişim alanında son üç yılda 81 yeni program açıldı. 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanı 1610'dan 6 bin 828'e çıkarılarak dört kattan fazla artırıldı. Yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki eğitim kapasitesi yaklaşık yedi katına ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli lisans programlarının kontenjanı 2 bin 355'ten 4 bin 420'ye yükseltildi. Sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan 25 ön lisans programının kontenjanı 5 bin 280'den 7 bin 270'e çıkarıldı. Lisansüstü düzeyde 33 farklı başlık altında 182 yeni program açıldı.

6 - Kılavuzdaki program tablolarında yer alan "TYÇ" ne anlama geliyor?

Kılavuzda yer alan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu, diplomaların yurt dışında daha hızlı tanınmasına ve istihdam imkanlarını artırmasına olanak sağlarken, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlıyor.

7 - Başarı sıralaması uygulaması devam edecek mi?

Evet. Bazı bölümler için başarı sıralaması uygulamasına bu yıl da devam ediliyor. Bu kapsamda tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. Bu yıl hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

8 - YKS tercihleri için danışmanlık nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmeti verecek. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak. Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı bireyler olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek. Ayrıca üniversiteler, tercih yapacak öğrenciler için tercih fuarları düzenliyor.

9 - Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Kılavuza göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak.

10 - Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.