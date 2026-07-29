YKS tercih süreci başladı... Son gün 10 Ağustos

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'te başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak

Adaylar, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Adaylar, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

'Uzman desteği almayı ihmal etmeyin'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos’ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.