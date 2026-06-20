YKS TYT cevap anahtarı PDF olarak yayınlandı mı? 2026 ÖSYM soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarışının ilk adımı olan TYT’nin sona ermesinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, sınav verimliliğini değerlendirebilmek adına 2026 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyordu. Nihayet geldi çattı. ÖSYM’nin sınavın ardından belirli bir bölümünü erişime açacağı TYT soruları ve cevapları, adayların doğru ve yanlış sayılarını hesaplamalarına olanak sunacak. Peki, 2026 YKS cevap anahtarı açıklandı mı, TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM’nin soru ve cevap duyurusuna dair merak edilen ayrıntılar.

YKS TYT CEVAP ANAHTARI PDF 2026

2025 YKS çerçevesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da uygulanırken, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran’da yapılmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yarışının son mertebesi olan YDT’nin sona ermesinin sonrasında aynı gün içerisinde harekete geçerek, 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını adayların incelemesine sunmuştu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl da önceki yıllardaki uygulamayı sürdürmesi bekleniyor. YKS’nin son oturumu olan YDT’nin tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişimine açılması öngörülüyor.

2026 YDT, 21 Haziran’da saat 15.45’te başlayacak ve 17.45’te sona erecek. Sınavın bitmesinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru ve cevap anahtarlarını yakından takip edecek.

ÖSYM 2026 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Üniversite adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanlar ile başarı sıralamalarını, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.