YKS'de değişiklik yapılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki, Önce Öğrenci Platformu'nun Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'da düzenlediği "Üniversite Tercih Destek Programı"na katıldı.

Tekin, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olmadığını ifade eden Tekin şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yükseköğretim alabilmesi için imkan bulunuyor. Siz kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS ile ilişkilendirmeyin. YKS, sizin hayatınızda küçücük bir parça. Önemli olan sizin, hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz. Siz eğer demoralize olursanız, 'Sınavım kötü geçti, istediğim yer gelmedi' derseniz hayat boyu o mutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın. Kendinizi yenilmişlik duygusuna kaptırmadan, kendi yeteneklerinizin uygun olduğu alanlara kendinizi kanalize edin. Başkalarının değil kendi hayallerinizi hayata geçirin."

YKS'de değişiklik olacak mı?

Bakan Tekin, gençlerin sınav sisteminde değişiklik olup olmayacağı yönündeki sorularına da yanıt verdi.

Bakanlığın sınav sistemini değiştireceği yönündeki söylemlerin tamamen yanlış olduğunu dile getiren Tekin, "Gençlerin kafası karıştırılmak isteniyor. Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama ne değişecek? Yeni müfredatla eğitim görüp bir sonraki yıl sınava girecek 12. sınıflar için artık o eski soru bankaları falan yok. Sınav sisteminde değişiklik yok ama sorular doğal olarak müfredata uygun hale gelecek" şeklinde konuştu.