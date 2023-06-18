YKS'nin üçüncü oturumu YDT başladı

Üçüncü ve son oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 aday sınava giriyor.

Sınav, 338 bin 14 adayın katılımıyla 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 49 bin 108 kişi görev alıyor. YDT'ye 1165 engelli aday katılıyor.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.