YÖK, bazı bölümlerin kontenjanının düşürüldüğünü duyurdu

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023–2025 dönemini kapsayan planlamada toplam 462 lisans programı incelendi. Bu programların 197’sinde kontenjanların düşürüldüğü bildirildi.

Kontenjan düşüşünün en yoğun yaşandığı alanın öğretmenliğe kaynak oluşturan lisans programları olduğu belirtildi. Bu adımın, eğitim alanındaki ihtiyaç ve planlama doğrultusunda atıldığı ifade edildi.

Vakıf üniversiteleri için de uygulanacak

YÖK, devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltımının kapsamının genişletileceğini duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu uygulama, 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerinde de geçerli olacak.