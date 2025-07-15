YÖK, FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin yer aldığı kara listeyi duyurdu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler ve ailelerine uyarılarda bulunan Özvar, "Gençlerimiz ve aileleri, e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" ifadelerini kullandı.

Özvar, FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bazı yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin denklik başvurularının kesin olarak reddedildiğini hatırlattı.

"Kara listeye" alınan yükseköğretim kurumları

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tamamen tanınmıyor. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı bulunuyor.

Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülüyor, ancak içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare ediliyor. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor.

ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen “Master of Peace and Conflict Studies” ve “Master of Theological Studies” gibi programları da yine bu kapsamda bulunuyor.

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, söz konusu kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığının www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı- Okul Tanıma Sorgulama” hizmeti kullanılarak öğrenilebiliyor.

"Gençlerimizin geleceğinin kararmaması için..."

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce Yükseköğretim Kuruluna yazılı olarak başvurarak bilgi almalarının büyük önem taşıdığı belirtilerek, "Tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan diploma için denklik verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almayı planlayan tüm vatandaşlarımızın, gitmeden önce mutlaka kurumun tanınırlığını teyit etmeleri gerekmektedir. Yükseköğrenim sürecinin güvenli, nitelikli ve uluslararası geçerliliğe sahip bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin geleceğinin kararmaması için ailelerine de bu konuda önemli görevler düşmektedir" uyarılarında bulunuldu.